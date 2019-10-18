Тбилиси, , 14:31 — REGNUM 17 октября спикер Национального собрания Южной Кореи, в рамках своего визита в Грузию, встретился с председателем парламента страны Арчилом Талаквадзе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили перспективы развития экономического сотрудничества и расширение программы двусторонних обменов.

Также в рамках встречи, Мун Хи Сан выразил надежду на участие южнокорейских компаний в инфраструктурных проектах Грузии.

18 октября представитель Южной Кореи также встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахария и президентом страны Саломе Зурабишвили. В рамках встречи представители двух стран обсудили вопросы внешней торговли и строительной индустрии.

Напомним, что в рамках зарубежной поездки южнокорейский политик посетил не только Грузию, но и Сербию и Азербайджан.

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