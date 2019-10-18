Минск, , 14:22 — REGNUM Билл Клинтон обсуждался Александром Лукашенко и Борисом Ельциным в качестве кандидатуры на пост руководителя Союзного государства Белоруссии и России. Об этом 18 октября заявил Александр Лукашенко, выступая в Академии управления при президенте Белоруссии.

Президентская пресс-служба в сообщении о посещении АУ отметила, что бессменный белорусский лидер вспомнил, как в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. Тогда Лукашенко предложил Ельцину:

«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться».

В общении с собранными в вузе слушателями Лукашенко отметил, что «с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще».

«Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей, — пояснил Александр Лукашенко. — пожалел Лукашенко президента США. — Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы».