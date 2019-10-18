Рим, , 14:21 — REGNUM Ответственность за обострение ситуации в Сирии несет международное сообщество, написал на своей странице в Twitter в пятницу, 18 октября, лидер одной из двух правящих партий страны (либералов) Никола Дзингаретти.

Реакция международного сообщества оказалась слабой, поскольку во многих странах думали о собственных интересах больше, чем обо всем остальном, отметил Дзингаретти.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подверг острой критике решение Турции начать военную операцию в Сирии, а глава МИД Луиджи Ди Майо подписал декрет об эмбарго на новые контракты на поставки оружия в Турцию.