Минск, , 14:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал будущих госчиновников не бояться журналистов и уметь аргументированно объяснять свою позицию, а также отвечать на любые, в том числе неудобные вопросы. С таким обращением он выступил 18 октября в Академии управления при президенте республики в Минске.

«Сегодня же некоторые руководители в принципе боятся видеокамеры или микрофона журналиста», — посетовал Лукашенко.

Он отметил, что в Академии управления будущих госслужащих обучают общению с журналистами. Для этого даже на базе вуза создана импровизированная телестудия.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что для современного чиновника важно уметь работать в соцсетях и использовать другие ресурсы в интернете.