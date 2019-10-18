Москва, , 14:19 — REGNUM В ближайшей перспективе не стоит ждать ухода турецких сил из Сирии, считает эксперт ИГСО по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о том положении, в котором в настоящее время оказались сирийские курды.

«В Сирийском Курдистане есть три крупные заинтересованные стороны, — отметил Балбус. — Во-первых, Турция, которая хочет ликвидировать очаг нестабильности у своих границ и решить проблему сирийских боевиков и членов их семей, а так же сирийских беженцев. Во-вторых, Россия, которая стремится вернуть контроль над территориями сирийскому правительству и обойтись без осложнения отношений с Турцией. В-третьих, это США, которые стремятся уйти, создав максимально возможные осложнения для первых двух сторон. Положение же самих курдов можно оценить как провальное. Они поставили на ту сторону, которая не заинтересована в том, чтобы помогать курдам строить своё государство или автономию. Также курды за три года не сторговались с официальным Дамаском, выдвигая требования-максимум (сохранение контроля над третью территории страны и широчайшая автономия вплоть до права самостоятельно заключать внешнеэкономические контракты)».

В итоге, как отметил Балбус, курды оказались не в том положении, чтобы вести переговоры, тем более что США их однозначно бросили. Турция же, по мнению эксперта, хочет добиться существенного влияния на сирийскую политику и экономику, и к этой цели Анкара идет ещё с 2012 года. Однако с нынешними властями Сирии это маловероятно, и потому Турция, как уточнил Балбус, стремится сохранить максимальные позиции для последующих переговоров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидеры Европейского союза (ЕС) призвали Анкару отказаться от её военной операции в Сирии и вывести свои войска. Кроме того, Евросоюз вновь заявил о своём «осуждении одностороннего военного вмешательства Турции, которое вызывает неприемлемые человеческие страдания, подрывает борьбу против терроризма и представляет серьёзную угрозу безопасности».

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