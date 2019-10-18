Москва, 18 октября 2019, 14:19 — REGNUM В ближайшей перспективе не стоит ждать ухода турецких сил из Сирии, считает эксперт ИГСО по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о том положении, в котором в настоящее время оказались сирийские курды.
В итоге, как отметил Балбус, курды оказались не в том положении, чтобы вести переговоры, тем более что США их однозначно бросили. Турция же, по мнению эксперта, хочет добиться существенного влияния на сирийскую политику и экономику, и к этой цели Анкара идет ещё с 2012 года. Однако с нынешними властями Сирии это маловероятно, и потому Турция, как уточнил Балбус, стремится сохранить максимальные позиции для последующих переговоров.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидеры Европейского союза (ЕС) призвали Анкару отказаться от её военной операции в Сирии и вывести свои войска. Кроме того, Евросоюз вновь заявил о своём «осуждении одностороннего военного вмешательства Турции, которое вызывает неприемлемые человеческие страдания, подрывает борьбу против терроризма и представляет серьёзную угрозу безопасности».
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