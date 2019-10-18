Джакарта, , 14:17 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принес свои извинения министрам во время прощального мероприятия с вице-президентом Юсуфом Каллой и всеми министрами и главами учреждений в государственном дворце в Джакарте 18 октября, сообщает Kompas.

Глава государства извинился, что часто мог перебивать людей и звонить посреди ночи.

«Мне жаль, что приходилось тревожить посреди ночи, но эта страна требует всей нашей работы. Потому что это было очень срочно, необходима была информация. Потому что на нас возложена обязанность управлять 260 млн человек в нашей стране», — заявил Джоко Видодо.

Издание отмечает, что программа встречи была расслабленной, сопровождалась обедом и выступлением музыкальной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо поделился своими впечатлениями о пятилетней работе с вице-президентом Юсуфом Каллой и кабинетом министров.

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