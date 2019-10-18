Исламабад, , 14:22 — REGNUM Герцог и герцогиня Кембриджские завершили свой четырехдневный тур по Пакистану и улетели в Великобританию, об этом 18 октября сообщает Geo TV.

В последний день своего визита, проходившего в Исламабаде, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили армейскую школу, где подготавливают собак.

Во время визита члены королевской семьи посетили онкологическую клинику в Лахоре, поиграли в крикет, а также провели переговоры с высокопоставленными чиновниками Пакистана.

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