Анкара, , 14:36 — REGNUM Бесполетная зона протянется вдоль сирийско-турецкой границы на 440 км. Об этом заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Турецкий лидер прокомментировал соглашение с США по Сирии, достигнутое 17 октября. Он подтвердил, что военные действия на севере Сирии временно прекращены.

Со стороны США в переговорах участвовал вице-президент США Майк Пенс. Стороны договорились, что турецкая военная операция будет приостановлена на 120 часов, чтобы силы самообороны сирийских курдов могли покинуть приграничную зону.

Речь идет о создании зоны безопасности шириной 32 км и длиной 444 км с запада на восток, пояснил Эрдоган.

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