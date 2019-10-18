Рабат, , 14:14 — REGNUM Король Марокко помиловал журналистку Хаджар Райссуни, в прошлом месяце приговоренную к году лишения свободы за внебрачную связь и аборт, а также ее жениха, врача и двух его коллег. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение министерства юстиции Марокко.

Дело Райссуни, которая отрицала выдвинутые против нее обвинения, возмутило правозащитников, заявивших, что она стала мишенью из-за работы в газете, критикующей государство, и потому, что она является племянницей известного исламиста.

Представители министерства юстиции страны охарактеризовали вмешательство короля Мохаммеда VI в это дело, как «акт сострадания и милосердия», отметив, что 28-летняя Райссуни и ее жених хотели создать семью на законных основаниях.

Известно, что внебрачные половые связи и аборты запрещены в Марокко, преимущественно ортодоксальной мусульманской стране.

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