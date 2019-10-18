Москва, 18 октября 2019, 14:07 — REGNUM И канцлеру Германии Ангеле Меркель, и президенту Франции Эммануэлю Макрону уже надоела политика властей Украины, которые продолжают петлять и думать, что они всех обманут, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 18 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, власти нынешней Украины не намерены выполнять Минские соглашения, так как, несмотря на все разговоры, украинское государство юлит, а количество обстрелов растёт.
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