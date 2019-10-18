Москва, , 14:07 — REGNUM И канцлеру Германии Ангеле Меркель, и президенту Франции Эммануэлю Макрону уже надоела политика властей Украины, которые продолжают петлять и думать, что они всех обманут, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 18 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Киеве практически [сложился] консенсус, что Минские соглашения им не нужны и что мир будет только на украинских условиях, — сказал Юсин. — Так могло бы теоретически быть, если бы Украина пять лет назад выиграла войну. Но поскольку она её проиграла, то для того, чтобы территории вернулись, Украина должна идти на существенные компромиссы. Это понимают на Западе. Это понимают французы и немцы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, власти нынешней Украины не намерены выполнять Минские соглашения, так как, несмотря на все разговоры, украинское государство юлит, а количество обстрелов растёт.

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