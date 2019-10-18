Рим, , 14:02 — REGNUM Пользователи социальных сетей Италии обсуждают ряд высказываний, сделанных президентом США Дональдом Трампом во время совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает информагентство ANSA в пятницу, 18 октября.

Больше всего внимания пользователей привлекло то, как именно Трамп произнес фамилию формального главы итальянского государства: многие комментаторы услышали вместо «Маттареллы» «Моцарелла».

Обостренное внимание итальянских наблюдателей к произношению Трампа объясняется еще и тем, что тот в одной из своих записей в Twitter сделал ошибку в имени премьер-министра Италии Конте («Джузеппи» вместо «Джузеппе»), что, по мнению комментаторов, объясняется как не слишком большой осведомленностью президента США, так и его не слишком серьезным отношением к младшему политическому партнеру.