Москва, , 14:05 — REGNUM Контракт на транзит газа между Россией и Украиной может быть продлён, если к концу 2019 года Киев не успеет полностью перейти на европейское законодательство в сфере регулирования энергетики. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым 18 октября, сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что Украина хочет перейти на европейское законодательство, а именно Третий энергетический пакет. Однако, это требует создать независимую газотранспортную компанию, а также независимый орган, регулирующий его деятельность.

«В том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», — подчеркнул Миллер.

На вопрос Медведева о том, что думает по этому поводу украинская сторона, глава «Газпрома» ответил:

«Мы находимся с ними в контакте… Шарик находится на украинской стороне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские эксперты обвинили главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в затягивании создания компании «Оператор ГТС Украины». Глава ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец считает, что Коболев намеренно тормозит процесс лицензирования газотранспортного оператора.

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