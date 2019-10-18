Ханты-Мансийск, , 13:51 — REGNUM В правительстве Югры назначили нового главного архитектора Ханты-Мансийского округа. Им стал Алексей Ракитский, ранее возглавлявший управление архитектуры и градостроительства города Нижневартовска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Алексей Ракитский вступил в должность с 18 октября 2019 года. Он окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Архитектор» и юридический институт Томского государственного университета по специальности «Юрист». Является членом Союза архитекторов России.

Прежний директор департамента строительства Югры — главный архитектор ХМАО Андрей Кривуляк покинул пост по собственному желанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Югры покидает главный архитектор