Минск, , 13:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предлагал экс-президенту России Борису Ельцину сделать бывшего главу США Билла Клинтона руководителем российско-белорусского Союзного государства. Об этом Лукашенко рассказал на мероприятии в Минске, передает 18 октября БелТА.

Встреча с Клинтоном и Ельциным состоялась в кулуарах международного саммита, когда Клинтон собирался покидать пост главы США, вспомнил Лукашенко. Он рассказал, что предложил Ельцину взять американского политика на должность руководителя Союзного государства.

«Он же у нас всё равно с нашей подачи будет решать там проблемы», — пояснил Ельцину белорусский лидер.

В ответ Ельцин громко рассмеялся, привлекая внимание, Клинтон засмеялся тоже, не понимая, о чем идет речь. После перевода Клинтон засмеялся сильнее, добавил Лукашенко.

Глава Белоруссии пояснил, зарубежный опыт не всегда применим, и что не дай бог главе США пришлось бы руководить Белоруссией и «заниматься и фермами, и картошкой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия с её экономикой не нужна никому в Евросоюзе.

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