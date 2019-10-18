Джакарта, , 13:49 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поделился своими впечатлениями о пятилетней работе с вице-президентом Юсуфом Каллой и министрами, сообщает Kompas.

Глава государства встретился с вице-президентом и кабинетом министров в государственном дворце в Джакарте 18 октября.

Джоко Видодо оценил работу кабинета министров за прошедшие пять лет как капитал для нового рабочего кабинета во главе с избранным вице-президентом Маруфом Амином. Президент выразил намерение сосредоточиться на целях, которые не были достигнуты в течение пятилетнего периода правления.

«Что касается следующих пяти лет, мы хотим сосредоточиться на развитии человеческих ресурсов, поэтому работа всех министерств должна быть направлена в эту область», — заявил глава государства, добавив, что новый кабинет будет частично заполнен старыми лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что готов помочь правительству в поддержании и достижении мира в стране посте своей отставки.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии готов помочь правительству страны после отставки