Москва, , 13:52 — REGNUM Украину уведомили о необходимости уладить все судебные споры с «Газпромом» до заключения нового газового контракта, заявил глава российской компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым 18 октября, сообщает ТАСС.

«До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — рассказал он.

Миллер отметил, что «Газпром» предложил «нулевой вариант», который позволяет подвести черту под многолетней тяжбой с украинским «Нафтогазом».

"Международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны», — сообщил он.

Напомним, ключевым вопросом в отношениях России и Украины в газовой сфере остаётся завершение срока действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины, который истекает 31 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Стокгольме продолжились судебные заседания по делу «Газпрома» и «Нафтогаза». Всего суд рассматривает три таких дела.

Ранее шведский суд принял решение взыскать с Газпрома 2,56 млрд евро в пользу «Нафтогаза» однако оно было оспорено.

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