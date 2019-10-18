Брюссель, , 13:48 — REGNUM Саммит стран-участниц Европейского союза (ЕС) утвердил Кристин Лагард в качестве нового главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Евросовета.

«Сегодня Европейский совет назначил Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка на восьмилетний срок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, кандидатура Кристин Лагард на должность главы ЕЦБ была согласована главами стран ЕС ещё в июле 2019 года. На этом посту она сменит Марио Драги, который пробудет на нынешней должности до 1 ноября текущего года.

Напомним, Кристин Лагард до этого с 5 июля 2011 года по 30 сентября нынешнего занимала пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ).