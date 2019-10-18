Брюссель, , 13:45 — REGNUM Страны Евросоюза не смогли согласовать общие санкции против Турции, связанные с военной операцией Анкары «Источник мира» в Сирии, заявил 18 октября будущий глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы констатировали, что в силу ряда причин по вопросу санкций на данном этапе продвинуться дальше оказалось невозможно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной главным образом против Рабочей партии Курдистана и отрядов сирийских курдов.

В ответ на это ряд стран Евросоюза ввёл эмбарго на поставки в Турцию продукции военного назначения. Кроме того, страны Евросоюза призывают Совбез ООН осудить вторжение Турции в Сирию.

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