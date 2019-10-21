Киев, , 03:01 — REGNUM Несмотря на то, что раскольники на Украине с уходом Петра Порошенко несколько приутихли, ссору между Москвой и Фанаром это никак не разрешило. О том, какой мощный контрудар нанесла Московская Патриархия на европейском театре церковных действий своему константинопольскому супостату и почему проблем об этого выигрыша будет больше, чем можно себе представить, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Пастырское собрание Архиепископии православных церквей русской традиции в Западной Европе Exarchat.eu

«Автокефальная украинская церковь», несмотря на неприятие ее самим украинским людом, остается вражеским сценарием, который может быть пущен в ход в любой момент и практически любым заинтересованным политиком. Противостояние же между Москвой и Фанаром пополнилось недавно крупной победой Московской Патриархата, к которому присоединились не согласившиеся с Константинополем православные русские Церкви в Западной Европе. Целая Архиепископия — более ста приходов — решила присоединиться к РПЦ МП на правах полноценной автономии, «сбежав» из-под юрисдикции Фанара.

Конечно, событие впечатляющее, всё-таки Западная Европа — это не Украина, но в западноевропейскости может таиться и неприятный в будущем сюрприз для РПЦ МП. Приходы ведь пришли не сами по себе, а вместе со своими прихожанами, а прихожане эти — продвинутые европейцы, у которых всё не как у привычных ко всему русских православных. Достаточно сказать, что в западноевропейских православных церквях даже миряне допущены к управлению и решению принципиальных вопросов жизни приходов и епархии, а клир и правящий архиерей назначаются на свои места в результате выборов. То, к чему привыкла РПЦ МП, выглядит на этом фоне пережитком Средневековья и диким клерикализмом. Так что приобретение Московским Патриархатом весомой части Западной Европы приятно, но в то же время тревожно.

Читайте подробности в статье Марьяна Сидорива «Украинские церковные дела: русская месть».