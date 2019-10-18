Джакарта, , 13:19 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство имеет как минимум три главных приоритета в совете ООН по правам человека, сообщает Sindonews.

По словам главы МИД, первоочередной задачей Индонезии станет последовательное содействие поощрению и защите прав человека как в регионе, так и на глобальном уровне.

«Индонезия будет продолжать наращивать потенциал стран в отношении уважения, поощрения и защиты прав человека посредством международного сотрудничества», — заявила Ретно Марсуди.

Следующим приоритетом Индонезии, станет укрепление партнерских отношений с различными заинтересованными сторонами для повышения эффективности развития прав человека, посредством национальных планов действий в этой области на период 2020—2024 годов.

«У Индонезии также больше возможностей побуждать совет ООН по правам человека быть более эффективным, действенным, объективным, прозрачным, справедливым со всеми сторонами», — отметила глава внешнеполитического ведомства Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия была избрана членом совета ООН по правам человека на период 2020—2022 гг. Индонезия получила 174 голоса.

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