Берлин, , 13:26 — REGNUM Участники так называемой нормандской четверки — Россия, Германия, Франция и Украина — продолжают переговоры об организации очередного саммита. Об этом заявила 18 октября представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер на брифинге в Берлине.

Она подтвердила, что стороны продолжают переговоры, однако назвать дату саммита пока невозможно.

Ранее, 9 октября, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать предстоящие контакты с российской и французской стороной, чтобы договориться о дате «нормандского» саммита.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит «нормандской четверки» может состояться после семидневного перемирия в Донбассе и отвода легкого вооружения, ориентировочно, в середине ноября.

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