Москва, , 13:16 — REGNUM Спецоперация косовской полиции на севере края Россия рассматривает как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в Косово, говорится в комментарии МИД РФ.

«Рассматриваем действия администрации Косово как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, это чреватое подрывом стабильности в Балканском регионе», — говорится в комментарии.

В МИД РФ подчеркнули, что происходящее является еще одной яркой иллюстрацией несостоятельности косовской «государственности».

Как сообщал ИА REGNUM, утром 16 октября силы специального назначения полиции Косово провели на севере края операцию по захвату подозреваемых в причастности к убийству видного сербского политика Оливера Ивановича.

В результате операции было задержано два человека, ещё один подозреваемый до сих пор в розыске.

В операции, предпринятой на основании ордера на арест, выпущенного Специальным департаментом Основного суда Косово, приняли участие более ста человек.

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