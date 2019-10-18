Воронеж, , 13:14 — REGNUM Заместитель председателя правительства России по социальным вопросам прибыла в Воронеж 18 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона.

В ходе встречи с губернатором Александром Гусевым Татьяна Голикова назвала Воронежскую область абсолютным лидером по созданию мест в детских садах.

В программе визита вице-премьера также — участие в открытии нового детского сада на улице Артомонова в Воронеже, посещение центра одаренных детей «Репное». В рамках визита состоится посещение Воронежского госуниверситета, будет обсуждаться будущий научно-образовательный центр. Также Александр Гусев проведет рабочую встречу с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым.