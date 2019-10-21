Москва, , 02:39 — REGNUM Заявление, сделанное президентом РФ Владимиром Путиным на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», демонстрирует новую и во многом неожиданную картину грядущей мировой двуполярности. О том, каковы основные черты этого грядущего «музыкального» мира, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Kremlin.ru

Понятно, что находившимся в президиуме во время речи Путина президентам Азербайджана, Казахстана, Филиппин и королю Иордании было интересно услышать высказанную Путиным мысль о неисчерпаемой роли Азии в мировых делах. Именно Азия в этой речи Путина выглядела как настоящий мировой стержень, собрание наследников великих древних цивилизаций, которые сохраняют свою самобытность и помнят о своих корнях.

Понятно, что и Россия, столь пекущаяся о традиционных ценностях, является в этом смысле немножко Азией, а значит, и перспективы ее в будущем, которое просматривается уже сегодня, может быть весьма внушительной. Ведь увеличение веса государства Азии в мировой политике Путин определил как «абсолютно естественный процесс». Что же в этом смысле главное, от чего зависит всё остальное? Главное, по мысли Путина, чтобы «глобальный концерт» модели развития звучал так, чтобы «музыка» исполнялась без фальши и звучала гармонично. А что будет делать оркестре Россия?

Читайте статью Дмитрия Ефимова «Путин назначил новый двуполярный мир. Он другой».