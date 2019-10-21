Москва, 21 октября 2019, 02:39 — REGNUM Заявление, сделанное президентом РФ Владимиром Путиным на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», демонстрирует новую и во многом неожиданную картину грядущей мировой двуполярности. О том, каковы основные черты этого грядущего «музыкального» мира, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Kremlin.ru

Понятно, что находившимся в президиуме во время речи Путина президентам Азербайджана, Казахстана, Филиппин и королю Иордании было интересно услышать высказанную Путиным мысль о неисчерпаемой роли Азии в мировых делах. Именно Азия в этой речи Путина выглядела как настоящий мировой стержень, собрание наследников великих древних цивилизаций, которые сохраняют свою самобытность и помнят о своих корнях.

Понятно, что и Россия, столь пекущаяся о традиционных ценностях, является в этом смысле немножко Азией, а значит, и перспективы ее в будущем, которое просматривается уже сегодня, может быть весьма внушительной. Ведь увеличение веса государства Азии в мировой политике Путин определил как «абсолютно естественный процесс». Что же в этом смысле главное, от чего зависит всё остальное? Главное, по мысли Путина, чтобы «глобальный концерт» модели развития звучал так, чтобы «музыка» исполнялась без фальши и звучала гармонично. А что будет делать оркестре Россия?

Читайте статью Дмитрия Ефимова «Путин назначил новый двуполярный мир. Он другой».