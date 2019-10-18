Москва, , 13:12 — REGNUM Духовные основы, национальная идентичность русского и других проживающих в России народов являются тем, от чего зависит суверенитет и национальная безопасность страны. Об этом говорится в приветствии, направленном 18 октября президентом России Владимиром Путиным Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю открытия в Москве XXIII Всемирного русского народного собора.

«Глубоко убежден — уверенное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность в решающей степени зависят от сохранения и укрепления духовных основ, национальной идентичности, сбережения и приумножения русского и других народов России», — приводит слова из телеграммы пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил серьезнейшие демографические вызовы, с которыми стакивается в настоящее время и Россия, и многие другие страны. Наблюдается кризис нравственных, семейных устоев, от которых зависела жизнь общества на протяжении веков и тысячелетий.

Путин призвал объединить усилия государства и общества, выступил в пользу сотрудничества властей с Русской православной церковью и другими традиционными для России религиями.