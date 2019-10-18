Дамаск, , 13:20 — REGNUM Представители сирийских курдов сообщили, что войска Турции нарушили режим перемирия, объявленного по договорённости между Анкарой и Вашингтоном, и ведут обстрелы городов на севере Сирии. Об этом 18 октября сообщает курдское издание Rudaw.

По данным источников, в городе Рас эль-Айне продолжается артиллерийский обстрел со стороны ВС Турции, в ходе которого также используются беспилотники.

Кроме этого, уточняется, что наибольшему обстрелу подверглись цели, расположенные возле больницы Рас-эль-Айна.

При этом отмечается, что из-за продолжающихся военных столкновений в город не смогли попасть несколько автомобилей Скорой помощи.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что столкновения и обстрелы в районе сирийского города Рас-эль-Айн вновь возобновились, вопреки договоренности между Турцией и США о прекращении военной операции «Источник мира» в Сирии.