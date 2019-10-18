Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Снятием охраны с экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили нынешнее правительство Грузии продолжает его наказание и одновременно ущемляет и принижает государственные институции, заявила лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в интервью интернет-телевидению «Палитра ТВ».

По её словам, в любой демократической стране мира высшие должностные лица — президент, премьер, председатель парламента и остальные обеспечены государственной охраной на протяжении всей жизни после своей отставки.

По мнению Бурджанадзе, правительство «Грузинской мечты» в своем отношении к государственным институтам и бывшим должностным лицам, как и в своей политике в целом, уподобляется предшественнику — «Национальному движению» и Михаилу Саакашвили.

«Точно так же Михаил Саакашвили в 2008 году снял государственную охрану с меня, дважды председателя парламента и исполняющей обязанности президента. И тогда никто и голоса не возвысил, и протеста не выразил по этому вопросу, в том числе молчал и Георгий Маргвелашвили, который был моим другом. Но я сейчас молчать не хочу и оцениваю эти действия правительства Грузии как крайне недостойные», — подчеркнула Бурджанадзе.

Напомним, что согласно новой конституции и внесенным в законодательство Грузии изменениям государство обеспечивает охраной экс-президента только в течение одного года после его отставки с должности. Георгий Маргвелашвили сдал полномочия новоизбранному тогда президенту Саломе Зурабишвили 16 декабря 2018 года, соответственно, в этот день закончится срок его обеспечения госохраной. Лишь в случае наличия особых обстоятельств, каким-либо образом угрожающих безопасности бывшего высопокоставленного лица, правительство может принять решение о продолжении его охраны.

Отметим, что Георгий Маргвелашвили, который в бытность президентом выступал против многих внесенных в Конституцию и законы изменений, считал, что положение о государственной охране бывших высокопоставленных должностных лиц лишь в течение одного года после их отставки направлено прежде всего против его личности.