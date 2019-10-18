Исламабад, , 13:22 — REGNUM Самолет герцога и герцогини Кембриджских приземлился в пакистанском Исламабаде после двух неудачных попыток, об этом 18 октября сообщает Associated Press.

В связи с неудовлетворительными погодными условиями, принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон пришлось возвратиться в Лахор, где накануне они провели ряд культурных и общественных мероприятий.

В связи с задержкой членам королевской семьи пришлось отменить ряд запланированных мероприятий.

Напомним, турне герцога и герцогини Кембриджских в Пакистан началось в понедельник, 14 октября, супруги провели встречи с высокопоставленными пакистанскими политиками, а сам визит значительно улучшит имидж страны в глазах международного сообщества.

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