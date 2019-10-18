Вильнюс, , 13:03 — REGNUM Литовский профсоюз образования и науки готовит документы и заканчивает юридические консультации для объявления общелитовской забастовки учителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября.

Поводом стали невыполнения властями своих обязательств по финансированию системы просвещения. Стороны ранее договорились о том, что правительство заложит в бюджет 2020 года дополнительные 118 млн евро, однако в итоге дополнительная сумма финансирования составила всего 55,5 тыс. евро. Глава профсоюза Эгидиюс Милешинас в комментарии прибалтийскому агентству BNS заявил, что «это просто издевательство».

В проекте бюджета на 2020 года на образование планируется потратить 1,280 млрд евро.