Киев, , 13:03 — REGNUM Украину покинул близкий друг экс-президента Украины Петра Порошенко, бизнесмен Игорь Кононенко, сообщило 18 октября издание Strana.ua.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что бизнесмена задержали при попытке улететь с Украины, а затем сам Кононенко написал на своей странице в социальной сети facebook, что находится в Турции, откуда планирует полететь в Китай.

По информации СМИ, задержали мужчину в аэропорту на 40 минут, поскольку правоохранительные органы установили ограничение на его отъезд.

«Кононенко должны были задержать в пятницу. Он об этом узнал и срочно выехал в аэропорт. Там его приняли, так как на него стоял маячок. Однако неожиданно для всех отпустили. Единственное объяснение — порешал. Или прямо на месте, или, что вероятнее, с начальством соответствующих структур», — рассказал Strana.ua неназванный источник.

Бизнесмену инкриминируют внесение недостоверных сведений в налоговую декларацию на сумму 7,6 млн гривен. Кроме того, Кононенко может быть причастен к крупнейшим аферам в сфере энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с Украины не выпустили другого соратника экс-президента Порошенко — Олега Гладковского. Позже он был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и отпущен без допроса.

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