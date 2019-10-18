Лондон, , 13:24 — REGNUM Департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России предупредил о готовящемся 20 октября в Лондоне массовом шествии противников выхода Великобритании из Евросоюза. Сообщение было опубликовано на странице ведомства в соцсети Twitter.

По предварительным данным, сбор протестующих будет проходить на улице Парк-Лейн в 12 часов по местному времени (10:00 мск), после чего марш пройдет до здания британского парламента.

ДСКЦ МИД России предупреждает, что на маршруте следования колонны будет ограничено движение транспорта.

Как передавало ИА REGNUM, между Лондоном и Брюсселем согласовывается текст соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. 19 октября в британском парламенте планируется голосование по данному документу. Завершение процедуры Brexit должно произойти 31 октября.