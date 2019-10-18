Джакарта, , 12:52 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что готов помочь правительству в поддержании и достижении мира в Индонезии, включая конфликт в Папуа, после того, как покинет свой пост, сообщает Antara.

«Я разговаривал с Джоко Видодо, чтобы всегда быть готовым помочь правительству в вопросах, которые в моих силах, включая мир», — заявил вице-президент страны во время интервью в Джакарте.

Говоря о конфликте в Папуа, вице-президент заявил, что на самом деле провинция имеет свои собственные ценности, которые отличаются от восприятия большинства жителей страны.

Кроме того, особая политика автономии, предоставленная Папуа центральным правительством, также отводит особую роль развитию провинции.

Проблемы в Папуа, по словам Юсуфа Каллы, вызваны несколькими причинами, такими как неудовлетворенность местного сообщества к центральному правительству, социальное неравенство и несправедливость регионального развития. Хотя центральное правительство добивалось масштабного развития инфраструктуры в Папуа, это не стало решением проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2019 года в Индонезии состоится церемония инаугурации президента Джоко Видодо и нового вице-президента страны Маруф Амина.

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