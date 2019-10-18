Москва, , 12:57 — REGNUM Военное строительство в России в нынешнем году производится с опережением сроков, в его приоритете инфраструктура для новейшего вооружения и стратегических ядерных сил. Об этом 18 октября заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Едином дне военной приемки.

«В этом году планируется ввести в строй 3751 здание и сооружение», — сказал Сергей Шойгу и отметил, что приоритетами в данной области всё также остаются обеспечение сил и средств ядерного сдерживания и размещение новых образцов вооружения и техники

Кроме этого, он добавил, что график строительства опережает заданные темпы, так как в строй уже введено 2378 зданий и сооружений, что на 13% превышает аналогичный показатель за прошлый год.

«Продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, возводятся объекты военной медицины и военного образования», — также рассказал глава российского военного ведомства и особо отметил Президентское кадетское училище в Кемерово и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге, которые были построены по поручению президента России Владимира Путина.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что военные атташе из Шри-Ланки, Сербии, Вьетнама, Сирии, Киргизии, Таджикистана, Анголы, Мьянмы и Узбекистана посетили 103 бронетанковый ремонтный завод, расположенный в Чите.