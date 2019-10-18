Москва, , 12:46 — REGNUM Планы украинских политиков по «возвращению» Кубани могут в итоге закончиться крахом так называемого украинского проекта, считает международный обозреватель издательского дома «КорммерсантЪ» Максим Юсин. Об этом он заявил 18 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что в составе Верховной рады Украины образовалось межфракционное объединение депутатов, которое займётся разработкой политики «возвращения» Кубани в состав Украины.

«Это партия Порошенко за исключением самого Порошенко, человека, который пять лет руководил Украиной. И вот сейчас его партия опустилась до откровенного дебильного троллинга, — сказал Юсин. — Почему это дебильный троллинг? Если мы себе представим в страшном и чудовищном сне, что шестимиллионная Кубань вдруг присоединяется к Украине, то это конец их украинскому проекту. Им уж точно придётся забывать про языковой закон и так далее. И уж Бандеру с Шухевичем жители Кубани точно почитать не будут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новость о создании соответствующего межфракционного объединения распространил 17 октября депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он заявил, что с Кубани начнётся возвращение «в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

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