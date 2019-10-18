Дамаск, , 12:48 — REGNUM Главнокомандующий Демократическими силами Сирии (ДСС) Мазлум Абди заявил, что принимает соглашение о прекращении огня с Турцией в некоторых районах страны, об этом 18 октября сообщает Ronahi TV.

Речь идет о районах Телль-Абьяд и Рас-аль-Айн, в других регионах северо-востока Сирии боевые действия продолжатся.

«Это правда, что между турецкими оккупантами и нашими вооруженными силами достигнуто соглашение о прекращении огня. Это правда, что мы работали над ним последние три дня», — отметил Абди в интервью телеканалу.

Заявление последовало после того, как вице-президент США Майк Пенс объявил о соглашении о приостановке турецкой агрессии против сирийских курдов.

Как передавало ИА REGNUM, турецкое вторжение на территорию Сирии началось 9 октября. 17 октября в ходе продолжительных переговоров с американской делегацией было достигнуто соглашение о приостановке боевых действий.

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