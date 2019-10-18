Киев, 18 октября 2019, 12:46 — REGNUM 60% законов, зарегистрированных в Верховной раде Украины в сентябре 2019 года, имеют очень низкое качество, сообщили 18 октября в пресс-службе общественной организации Комитет избирателей Украины (КИУ).
Представители КИУ проанализировали выводы Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) Верховной рады.
Наиболее распространёнными недостатками законопроектов были юридическая некорректность, а также противоречия с действующими законами Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Олег Волошин предположил, что законы, принимаемые украинским парламентом, могут быть написаны кем-то за пределами страны.