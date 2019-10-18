Брюссель, , 12:37 — REGNUM Расследованию причин крушения авиарейса МН17 на Украине в 2014 году могут помочь усилия всех стран мира. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам первого для саммита глав государств ЕС в Брюсселе.

Документ содержит призыв Евросовета о сотрудничестве, обращенный ко всем государствами мира. Оно необходимо для установления «истины, справедливости и ответственности» ради погибших при крушении малайзийского лайнера и их родственников, отметили в ЕС.

Речь идет о сотрудничестве в интересах расследования в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН, уточнили авторы документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны изучить роль Украины в катастрофе авиарейса MH17. В частности, голландской стороне предстоит выяснить, почему не была закрыта зона для полётов в районе крушения лайнера.

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