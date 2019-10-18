Москва, , 12:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму с 85-летним юбилеем Дипломатической академии МИД России. Текст телеграммы 18 октября опубликован на сайте президента России.

«Примите самые тёплые поздравления по случаю 85-летия Дипломатической академии МИД России», — говорится в опубликованном документе.

Также в нем указывается, что академия пользуется высоким авторитетом в России и за рубежом в качестве одного из ведущих учебных и научных центров в сфере дипломатии и международной политики.

Кроме этого, подчеркивается особая роль учебного заведения для переподготовки и повышения квалификации кадров для МИД РФ и других ведомств России, связанных с международной деятельностью, а также в науке, политике и бизнесе.

При этом Путин отметил, что аналитические наработки академии востребованы МИД для поиска решений по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, а нынешняя международная обстановка отличается исключительно высокой динамикой, что делает необходимым постоянно и качественно совершенствовать методы дипломатической деятельности и повышает требования к работе академии.

«Убеждён, что ваш коллектив будет и далее работать эффективно, с пользой для нашего общего дела. Искренне желаю руководству, преподавателям, сотрудникам и слушателям Дипломатической академии новых успехов и всего самого доброго», — заключается в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России направил коллективу и ветеранам Российского научного центра (РНЦ) «Прикладная химия» телеграмму с поздравлениями в связи со 100-летним юбилеем научной организации.