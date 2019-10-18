Вашингтон, , 12:38 — REGNUM 17 октября в Вашингтоне состоялась встреча заместителя премьер-министра Южной Кореи Хон Нам Ки и главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках встречи болгарский экономист высоко оценила фискальную и денежно-кредитную политики Южной Кореи, а также предложила южнокорейскому дипломату повысить роль и участие женщин в экономической деятельности страны.

Представитель Южной Кореи отметил, что правительство страны прибегает к различным мерам для стабилизации цен.

Кроме того, в ходе беседы Кристалина Георгиева затронула тему торговых споров США и Китая, подчеркнув, что данную проблему необходимо решить как можно скорее.

В свою очередь, Хон Нам Ки призвал МВФ сыграть активную роль в укреплении глобальной цепочки ценностей.

Напомним, что Банк Кореи в течение года дважды понижал учётную ставку (в июле и октябре).