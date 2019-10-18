Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о своей встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 18 октября на своей странице в соцсети Twitter.

Диалог, который прошел в Иерусалиме, американский дипломант назвал «продуктивным».

Он сообщил, что встреча была посвящена «противодействию пагубному влиянию иранского режима, а также региональным событиям и другим вопросам, связанным с безопасностью Израиля».

Напомним, в предыдущей публикации в Twitter Помпео обратился к Совету Безопасности ООН с призывом продлить эмбарго на поставку Ирану оружия.