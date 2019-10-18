Абакан, , 12:27 — REGNUM Председателю Верховного совета (парламента) Хакасии Владимиру Штыгашеву присвоено звание «Почётный гражданин Республики Хакасия». Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, высшую награду Хакасии Штыгашеву 18 октября вручил глава региона Валентин Коновалов.

Почётный гражданин Хакасии Владимир Штыгашев R-19.ru

«От имени правительства Республики Хакасия и от себя лично поздравляю вас с юбилеем! Для республики вы — особенный человек», — сказал Коновалов Штыгашеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Владимиру Штыгашеву исполнилось 80 лет. Он является бессменным руководителем законодательного органа Хакасии с 1990 года.

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