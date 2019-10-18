Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о задачах, которые предстоит выполнить региону в 2020 году. Информация размещена в статье главы региона, написанной для «Областной газеты».

По словам губернатора, в регионе предстоит навести порядок с промышленными и бытовыми отходами, реализовать меры по борьбе с бедностью, резко улучшить работу первичного звена здравоохранения. Наконец, нужно активизировать работу по благоустройству как городов, так и сёл.

«Проблем много, но мы знаем, как их решить», — считает Куйвашев.

Бюджет на 2020 год будет сформирован с приоритетом на выполнение социальных обязательств власти перед жителями, написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы консолидированного бюджета региона за первые шесть месяцев 2019 года составили 134 млрд рублей. Показатели выросли на 5,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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