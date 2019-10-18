Улан-Батор, , 12:22 — REGNUM В Улан-Баторе 16 октября состоялось второе заседание совместной монголо-российской Рабочей группы для комплексного рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии гидротехнических сооружений на водосборной территории реки Селенге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды и туризма.

Монгольскую делегацию возглавил госсекретарь Министерства окружающей среды и туризма, руководитель монгольской части рабочей группы Цэгмэдийн Цэнгэл, а российскую — директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России, Нуритдин Инамов.

Участники подытожили результаты проведенных после первого заседания в 2017 году работ и обсудили планы на будущее. Также делегаты монгольской стороны представили доклады о дополнительном исследовании влияний гидроэлектростанции реки Эг на биологическое разнообразие реки Сэлэнгэ и озера Байкал и экологической оценке района бассейна реки Сэлэнгэ и озера Байкал в контексте проектов Шурэнской ГЭС и создания водосборного сооружения с регулированием стока на реке Орхон

Российские делегаты выразили свои позиции и замечания по монгольскими исследованиями и представили предложение по проекту очистки карьерных вод ГОК «Эрдэнэт» и его перерабатывающих предприятий.

В ходе заседания госсекретарь Министерства окружающей среды и туризма Цэгмэдийн Цэнгэл отметил, что вся информация по проектам водных объектов предоставляется российской стороне своевременно, и выразил уверенность, что стороны придут к взаимнопониманию.

В свою очередь, российские делегаты отметили необходимость проведения комплексной экологической и социально-экономической оценки возможного влияния на озеро Байкал планируемых гидроэнергетических и водохозяйственных проектов Монголии.