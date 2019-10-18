Киев, , 12:20 — REGNUM Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, заявил замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексей Таран в интервью порталу «Тиждень».

»Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, — сказал он. — ВСУ в соответствии с этим готовятся к отражению вооружённой агрессии по всей границе Украины».

Вместе с тем каких-либо доказательств своим слова Таран не привел.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине заявления об угрозе со стороны России, которая будет только расти, звучат не в первый раз. Так, в феврале 12 019 года действующий на тот момент президент страны Пётр Порошенко заявлял, что Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной.

При этом, по его словам, такая угроза является не «не декларацией, она вполне реальная». По мнению Порошенко, подготовка идёт на граничащих с Украиной территориях Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, а также в Крыму.

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