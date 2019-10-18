Сухум, , 12:20 — REGNUM В рамках совместного батальонного тактического учения войск военной базы Южного военного округа (ЮВО) и министерства обороны Абхазии расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» отразили авиационные удары условного противника по колонне военной техники. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

ЗРК «Стрела-10» @mod russia

В ходе учений механизированная колонна бронетехники совершала марш для смены огневых позиций, при этом была демаскирована и подверглась атаке авиации условного противника.

Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях радиоэлектронных помех противника провели разведку воздушной обстановки, после чего осуществили их поражение электронными пусками ракет.

Всего в учениях на полигонах Цабал и Нагвалоу в условиях гор и морского побережья Абхазии принимают участие до 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3.

Напомним, 14 октября военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и министерства обороны Абхазии начали совместные батальонные тактические учения в горах и на морском побережье республики.

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