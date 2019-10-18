Киев, 18 октября 2019, 12:47 — REGNUM Час вопросов к правительству Украины прошёл более эффективно, если бы вместо министров на вопросы отвечал известный американский финансист Джоржд Сорос, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, сообщил 18 октября телеканал 112.ua.
Он отметил, что столь огромное количество законопроектов, принимаемых Верховной радой, скорее всего, написано под диктовку внешних сил.
Напомним, по мнению украинских СМИ, Джордж Сорос при помощи своих структур оказывает больше влияние на политические процессы на Украине.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в стенах Верховной рады Украины состоялся час вопросов правительству, на котором прозвучал ряд заявлений, касающихся, в частности, амнистии участников гражданской войны в Донбассе и энергетической зависимости Украины от России.
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