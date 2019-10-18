Краснодар, 18 октября 2019, 12:11 — REGNUM В ответ на планы «вернуть Кубань» краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев посоветовал депутатам украинской Рады повысить уровень своего образования и пригласил прослушать лекции по истории в Кубанский госуниверситет. Комментарий главы региона опубликован на сайте краевой администрации.
Глава региона отметил, что кубанские казаки живут на своей российской земле, земле своих предков, которую те защищали ценой собственной жизни и полили своей кровью.
Глава региона также выразил желание пригласить украинских депутатов в Кубанский государственный университет, где они могли бы прослушать лекции по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска от специалистов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о создании объединения «Кубань», чтобы помочь этническим украинцам, проживающим в России, «вернуться в культурное и социальное поле».
Об этом: Депутаты Рады решили заняться «этническим возвращением» Кубани