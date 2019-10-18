Краснодар, , 12:11 — REGNUM В ответ на планы «вернуть Кубань» краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев посоветовал депутатам украинской Рады повысить уровень своего образования и пригласил прослушать лекции по истории в Кубанский госуниверситет. Комментарий главы региона опубликован на сайте краевой администрации.

Вениамин Кондратьев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава региона отметил, что кубанские казаки живут на своей российской земле, земле своих предков, которую те защищали ценой собственной жизни и полили своей кровью.

«Это их земля, они на ней живут свободно и вольготно, растят своих детей, работают, строят планы и уверенно смотрят в завтрашний день! Но они прекрасно помнят и передают из поколения в поколение, что эта земля им пожалована Екатериной Великой, и эта ее грамота о пожаловании земли, которая в настоящее время хранится в краевом историческом музее, является одной из главных регалий Кубанского казачьего войска», — сказал глава региона.

Глава региона также выразил желание пригласить украинских депутатов в Кубанский государственный университет, где они могли бы прослушать лекции по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска от специалистов.

«Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений», — заявил Кондратьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о создании объединения «Кубань», чтобы помочь этническим украинцам, проживающим в России, «вернуться в культурное и социальное поле».

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