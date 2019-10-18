Кито, , 12:56 — REGNUM Правительство Эквадора запустило выдачу специальных кредитов владельцам пострадавших или уничтоженных во время массовых протестов торговых точек для восстановления имущества. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Президент Ленин Морено обозначил, что правительство выделило предпринимателям, чьё имущество пострадало в результате актов вандализма и прочих насильственных действий, 16 млн долларов на 10 тысяч кредитов без поручителей и 20 тысяч кредитов с поручителями.

Ежегодная процентная ставка по кредитам установлена на уровне 8,9%. Срок погашения займов составляет 10 лет.