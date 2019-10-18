Киев, , 12:07 — REGNUM Участников отбора на «Евровидение-2020» от Украины не будут проверять на предмет их выступлений в России, несмотря на соответствующий пункт в договоре. Об этом заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Заруб Аласания.

По его словам, в договоре есть подпись артистов, что осуществлять концертную деятельность на территории России нельзя.

«Мы не имеем никаких прав проверять — ни мы, ни (телеканал) СТБ», — цитирует УНН Аласанию.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона не будет допускать до участия в отборе на «Евровидение» тех, кто выступал в России с 2014 года.

По новым правилам, на «Евровидение» поехать не смогут не только выступавшие в России с 2014 года артисты, но и те, кто въезжал в Крым после его воссоединения с Россией.

Отметим, что в минувшем году украинские артисты не поехали на «Евровидение»: на Украине прошедшей отбор певице Maruv устроили травлю из-за её концертов в России.

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