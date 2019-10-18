Джуба, , 12:07 — REGNUM За многомиллионный долг Южный Судан может быть исключен из Восточноафриканского сообщества (ВАС). Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Как сообщает издание, власти Южного Судана в последний момент выплатили 3 миллиона долларов США из общего долга в размере 27,6 миллиона долларов США, чтобы избежать исключения из организации за невыплату членских взносов.

Напомним, что членами ВАС являются Кения, Танзания, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан, недавно принятый в сообщество.

По информации журналистов, 3 октября члены Законодательной ассамблеи ВАС призывали к исключению Южного Судана из организации.

«Мы призываем совет министров [Совет министров ВАС] приостановить членство Южного Судана», — заявил представитель Кении Ванджику Мухия. В ответ на это Совет министров постановил провести расследование, по результатам которого будет принято решение о членстве Южного Судана в ВАС.

Резолюция о возможном приостановлении членства Южного Судана в ВАС также вынудила другие страны расплатиться по своим непогашенным долгам. Кения заплатила 4,8 млн долл. США, Танзания — 2 млн долл., США и Бурунди — 1,2 млн долл. США. В соответствии с уставом Восточноафриканского сообщества, все государства — члены организации должны перечислять все свои ежегодные взносы к декабрю каждого финансового года.